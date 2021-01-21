В Краснодаре задержана координатор местного штаба Навального

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21 января 2021, 22:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре полицейскими задержана координатор местного штаба Навального Анастасия Панченко.



Адвокат девушки Михаил Беньяш в соцсетях сообщил, что ей вменяют призывы на несогласованное городскими властями шествие по улице Красной.



Уточняется, что на имя задержанной выписано два протокола по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия), в которых фигурирует видеозапись с Youtube-канала, на которой Панченко агитирует граждан присоединиться к анонсированным акциям в поддержку Алексея Навального. Ранее политика задержали в Москве, в аэропорту Шереметьево.