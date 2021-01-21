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Аргументы Недели Общество 13+

В Краснодаре задержана координатор местного штаба Навального

, 22:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре задержана координатор местного штаба Навального

В Краснодаре полицейскими задержана координатор местного штаба Навального Анастасия Панченко.

Адвокат девушки Михаил Беньяш в соцсетях сообщил, что ей вменяют призывы на несогласованное городскими властями шествие по улице Красной.

Уточняется, что на имя задержанной выписано два протокола по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия), в которых фигурирует видеозапись с Youtube-канала, на которой Панченко агитирует граждан присоединиться к анонсированным акциям в поддержку Алексея Навального. Ранее политика задержали в Москве, в аэропорту Шереметьево.

Kub