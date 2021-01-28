Подравшийся с ОМОНом чеченец задержан в Псковской области c компасом и картой

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28 января 2021, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Подравшийся с сотрудниками ОМОН в Москве на акции 23 января 20-летний уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев был задержан в Палкинском районе Псковской области. При себе в момент задержания у молодого человека имелись два компаса и карта.

Джумаев попытался убежать от силовиков, но не смог скрыться и задержании уже не сопротивлялся. Сегодня утром за ним приехали сотрудники Московского уголовного розыска, - сообщает LifeShot.

По данным СКР, молодому человеку предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым.

Джумаеву грозит реальный срок по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Джумаев признал вину, рассказал источник в правоохранительных органах, - передает РИА Новости.

В сеть ранее попало видео, как молодой человек вступил в драку с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции за Алексея Навального.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призывал Джумаева выйти на связь