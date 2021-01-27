Брата Навального задержали после обыска в квартире политика

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27 января 2021, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, фото: youtube.com/Global Look Press

Олега Навального, брата Алексея Навального, задержали полицейские после обыска в квартире оппозиционера в столичном районе Марьино. Об этом сообщил Телеграм-канал RTVI.

В источнике говорится, что полиция оттеснила от двери журналистов, собравшихся у квартиры, когда выводила Олега Навального. Куда именно увезли мужчину, пока неизвестно.

Отмечается, что 27 января сотрудники правоохранительных органов устроили обыски в квартире Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК (признанного Минюстом иноагентом) и студии «Навальный Live». Причиной стало уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протесте 23 января в Москве.