В квартирах Алексея и Юлии Навальных проходят обыски

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27 января 2021, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

ОМОН, фото: соцсети

В квартиру оппозиционера Алексея Навального, которая расположена в столичном районе Марьино, пришли с обыском. Об этом в твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов.

Следственные действия начались с выломанной двери. В квартире в это время был брат Навального Олег. "В рамках какого дела и на каком основании, мы не знаем", - пишет Жданов. Позднее он сообщил, что начались обыски и в квартире Юлии Навальной на Автозаводской. Ломают дверь, хотя женщина просит этого не делать, она ждет адвоката.

Телеграм-канал Baza информирует, что сотрудники главного управления МВД по Москве планируют провести обыски у представителей ФБК по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ). Дело возбудили после того, как на несанкционированную акцию в поддержку Навального 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на COVID-19 и нарушившие тем самым режим самоизоляции.

Следующий протест "навальнят" могут задавить "по-европейски".