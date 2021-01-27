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Аргументы Недели Общество 13+

В квартирах Алексея и Юлии Навальных проходят обыски

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

В квартирах Алексея и Юлии Навальных проходят обыски
ОМОН, фото: соцсети

В квартиру оппозиционера Алексея Навального,  которая расположена в столичном районе Марьино, пришли с обыском. Об этом в твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов.

Следственные действия начались с выломанной двери. В квартире в это время был брат Навального Олег. "В рамках какого дела и на каком основании, мы не знаем", - пишет Жданов. Позднее он сообщил, что начались обыски и в квартире Юлии Навальной на Автозаводской. Ломают дверь, хотя женщина просит этого не делать, она ждет адвоката.

Телеграм-канал Baza информирует, что сотрудники главного управления МВД по Москве планируют провести обыски у представителей ФБК по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ). Дело возбудили после того, как на несанкционированную акцию в поддержку Навального 23 января пришли люди, имевшие положительный тест на COVID-19 и нарушившие тем самым режим самоизоляции.

Следующий протест "навальнят" могут задавить "по-европейски".

НС

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