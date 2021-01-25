Следующий протест «навальнят» могут задавить «по-европейски»

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25 января 2021, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ilyavaliev.livejournal.com

Представители так называемого «штаба Навального» никак не комментируют протесты, но уже сообщили, что «готовится новый сбор для выхода на улицы». Интересно было узнать, что власти больше такой ожесточённой борьбы на улицах городов не допустят. А начнут действовать «по-европейски».

По-европейски вовсе не означает «гуманно»

Оказывается, по-европейски это значит максимально жёстко — по сценарию разгона демонстраций «желтых жилетов» во Франции, также передовой опыт Германии и ряда других стран тоже берут на вооружение.

«Европейский сценарий борьбы с протестной активностью» озвучен непосредственно представителями Кремля и целым рядом депутатов, как и то, что г-н Навальный «общается с представителями ЦРУ» - прямым текстом. Значит, дальше будет следующее, сообщает представитель одной из «башен».

Господин Навальный хорошо подготовился к аресту, что видно по многочисленным заранее заготовленным видеообращениям к своим сторонникам, недавно опубликованным в сети. Он уверен был, что его арестуют в России, а потом, после вмешательства мировой общественности и уличного шума, дадут новый условный приговор на суде. Не дадут. Европейский вариант. Скорее всего, статью в ближайшее время переквалифицируют. И поедет он в лагерь в Мордовии, где содержат иностранных граждан и предателей Родины. Выйдет ли он оттуда — неизвестно.

Те, кто его прислал, вряд ли захотят, чтобы протесты останавливались

Им нужна дополнительная агрессия толпы. А её может вызвать ликвидация Навального, что западными спецслужбами частенько практикуется. Кстати говоря, сам Навальный сильно напуган и боится именно этого развития событий. На что указывает записка из СИЗО «Матросская тишина»: «Вешаться на решётке не собираюсь...» и так далее. Такие пишут зэки в полном ужасе и прострации, после допросов, понимая, что им грозит...

Что касается его «штаба». Те, кто не успеет убежать из страны, очень по-европейски будут задержаны и отправлены в колонии, поскольку это иностранные агенты и провокаторы. Так поступают на Западе. Ну и за судьбу их тоже не дашь ломаного гроша. Думайте сами, смелые они или рассчитывают на то, что их «прикрывают». Не только штабисты, но и все, кто активно участвует в вовлечении в беспорядки молодёжи, студентов и школьников, будут отвечать по закону. А закон у нас суров. И уехать за такие действия можно, по-европейски или по-американски, по другой статье — за неуплату налогов, например, как господа-убийцы вроде Аль Капоне или Михаила Ходорковского, который тоже всячески старается сейчас подогреть протест.

На улицах начнут бить дубинками, как в просвещенной Европе, и даже, вполне возможно, применять электрошокеры против особенно буйных, и, наконец-то, резиновые пули, а в арсенале уже есть такие спецсредства, потому что провокации против сотрудников правоохранительных органов терпеть никто не будет.

Полиция и Росгвардия не станет переходить на сторону протестующих

Народ России просит не переходить — а показать силу. По-европейски прижмут протестующих так, что желание воевать с полицией и тем более «пинать шлемы», швыряться петардами, снежками, или, например, жечь шины и готовить «молотовские» бутылки, как на Майдане, резко сойдёт на нет.

В принципе, Европа нас многому научила уже в России. Хорошее место — Евросоюз. Их опыт надо, конечно же, перенимать. Понятно, свой путь, особая цивилизация, и так далее. Но когда гуманизм не срабатывает, приходится обращаться к опыту просвещенной и такой продвинутой Европы, где любят побить и пострелять в протестующих — и где разгоны их происходят максимально жёстко, если митинги не согласованы, а толпа ведёт себя агрессивно.

И тут каждый сам должен решать, что ему делать. Но всё логично, не правда ли?! Потому что власть, проявляющая слабость, пожинает хаос. Хотите в Европу — ну так вы уже фактически в Европе. Приехали. Запасаемся попкорном. Впереди — интересное кино, в котором самые умные не участвуют.