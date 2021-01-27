Обыски в Москве проходят сразу по нескольким адресам. В квартиру Юлии Навальной не пускают адвоката

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27 января 2021, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве проходят масштабные обыски по адресам жительства семейства Навальных, а также у сотрудников ФБК и в самом офисе – в студии, где снимается «Навальный Live» В ближайшее время всех задержанных ранее сотрудников ФБК заберут из спецприёмников, где они содержатся, и доставят сначала к местам проведения обысков, а затем на допросы.

Обыски в Москве проходят сразу по нескольким адресам:

В квартире Алексея Навального в Марьино и в квартире Юлии Навальной на «Автозаводской».

В офисе ФБК и в студии «Навальный LIVE», которые находятся в одном здании.

Сразу в двух квартирах, связанных с членом Либертарианской партии Игорем Ефремовым.

У члена Либертарианской партии Глеба Быкова.

В квартире родителей координатора московского штаба Навального Олега Степанова.

Дома у помощника Юлии Галяминой Николая Касьяна. Туда поехал адвокат от ОВД-Инфо Михаил Бирюков.

Полицейский отказались пропустить адвоката Юлии Навальной в квартиру, где идет обыск. Жена оппозиционера заявила, что полиция действует незаконно.

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