Обыски в Москве проходят сразу по нескольким адресам. В квартиру Юлии Навальной не пускают адвоката

В Москве проходят масштабные обыски по адресам жительства семейства Навальных, а также у сотрудников ФБК и в самом офисе – в студии, где снимается «Навальный Live» В ближайшее время всех задержанных ранее сотрудников ФБК заберут из спецприёмников, где они содержатся, и доставят сначала к местам проведения обысков, а затем на допросы.
Обыски в Москве проходят сразу по нескольким адресам:
В квартире Алексея Навального в Марьино и в квартире Юлии Навальной на «Автозаводской».
В офисе ФБК и в студии «Навальный LIVE», которые находятся в одном здании.
Сразу в двух квартирах, связанных с членом Либертарианской партии Игорем Ефремовым.
У члена Либертарианской партии Глеба Быкова.
В квартире родителей координатора московского штаба Навального Олега Степанова.
Дома у помощника Юлии Галяминой Николая Касьяна. Туда поехал адвокат от ОВД-Инфо Михаил Бирюков.
Полицейский отказались пропустить адвоката Юлии Навальной в квартиру, где идет обыск. Жена оппозиционера заявила, что полиция действует незаконно.
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