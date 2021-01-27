Эпидемиолог Понежева заявила о росте числа пациентов с тяжелой формой COVID-19 в России
27 января 2021, 20:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева сообщила, что увеличилось число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции.
«За два месяца увеличилось на 3% число поступающих пациентов с тяжелым течением, они характеризуются выраженным снижением сатурации менее 90%», - пояснила она.
Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили менее 18 тысяч случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 3 774 672 заболевших.
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