Врач Людмила Лапа дала рекомендации, как правильно восстановить организм после COVID-19
27 января 2021, 19:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Москва24
Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа советует переболевшим коронавирусом не торопиться с возвращением к активному образу жизни. Даже если температура тела нормальная, это еще не означает конец лечения.
Очень важен хороший сон: переболевшим надо спать не меньше 8 часов и и ложиться в 10 вечера.
Обязателен контроль за питанием, особенно аллергикам и диабетикам.
врач также советует попить сорбенты. Лапа добавила, что период восстановления после болезни как правило занимает примерно две-три недели.
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