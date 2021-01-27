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Врач Людмила Лапа дала рекомендации, как правильно восстановить организм после COVID-19

, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва24

Врач Людмила Лапа дала рекомендации, как правильно восстановить организм после COVID-19
коронавирус, фото: pixabay.com

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа советует переболевшим коронавирусом не торопиться с возвращением к активному образу жизни. Даже если температура тела нормальная, это еще не означает конец лечения.

Очень важен хороший сон: переболевшим надо спать не меньше 8 часов и и ложиться в 10 вечера.

Обязателен контроль за питанием, особенно аллергикам и диабетикам.

врач также советует попить сорбенты. Лапа добавила, что период восстановления после болезни как правило занимает примерно две-три недели.

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НС

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