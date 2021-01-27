В России за сутки выявили менее 18 тысяч случаев заражения COVID-19

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27 января 2021, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

В среду, 27 января, стало известно, что в России за минувшие сутки выявили менее 18 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа – 17 741. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что менее 18 тысяч случаев заболевания выявлены в РФ впервые с 29 октября 2020 года. Подчеркивается, что новые случаи заражения за прошедшие 24 часа были зафиксированы в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе заметили, что у 1 834 (10,3%) заболевших нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 3 774 672 случая заражения.