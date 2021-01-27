Во всем мире число случаев заражения коронавирусом превысило 100 млн

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27 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По данным сайта Worldometer, с начала пандемии COVID-19 число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 100 миллионов.

В настоящий момент в мире зафиксировано 100 388 749 случаев инфицирования COVID-19. По информации Worldometer, с начала пандемии зарегистрировано 2 151 444 летальных исходов.

Известно, что на данный момент в мире зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавируса.

Первое место по числу заражений и летальных исходов среди людей с COVID-19 занимают США. В Соединенных Штатах зафиксировано свыше 25 млн. случаев заболевания и более 431 тыс. смертей.

На второй позиции по случаям заражения находится Индия. В этой стране число заражений превышает отметку в 10,6 млн. Также в Индии зарегистрировано более 153,6 тыс. летальных исходов среди инфицированных COVID-19.

Третье место занимает Бразилия с почти 9 млн. случаев заболевания. При этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку - там зафиксировано более 217 тыс. летальных исходов.