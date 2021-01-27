Суд по требованию Генпрокуратуры конфисковал активы депутата Госдумы Сопчука на 38,5 млрд рублей

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27 января 2021, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Сергей Сопчук, фото из соцсети

Замоскворецкий районный суд Москвы установил, что депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук незаконно занимался предпринимательской деятельностью и по требованию Генпрокуратуры взыскал активы парламентария. В государственную казну пойдет 38 млрд рублей.

По данным следствия, бывший председатель законодательного собрания и бывший первый вице-губернатором Приморского края, с 2016 года — член комитета по транспорту и строительству Госдумы Сергей Сопчук обманывал администрацию президента и оказывал противодействие следствию, буквально забрав во время обыска финансово-хозяйственные документы, подтверждающие его причастность к нарушению закона.

Подробности депутатского бизнеса раскрыли его партнеры. По данным Генпрокуратуры, Сопчук фиктивно передал акции компании своей сестре Людмиле Стуковой.

Депутат Сопчук в разбирательстве участия не принимал. Адвокаты парламентария объяснили, что он не может быть ответчиком, так как ему не принадлежат доли в уставном капитале.

Суд обратил доли ООО «Терней Золото», которое занималось добычей драгметаллов золота и серебра, в пользу государства. Компания установила, что ее запасы золота и серебра могли принести 38 млрд рублей, - пишет газета «Коммерсантъ».

Установлено, что Людмила Стукова «золотыми« делами заниматься не могла. С 1994 по декабрь 2019 года сестра депутата работала в Уссурийске в филиале территориального фонда ОМС Приморского края.

По закону нужно выбирать: или бизнес, или госслужба, а вот по факту российские чиновники не хотят отказываться ни от одного, ни от другого.

По версии Генпрокуратуры депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Голушко, бывший ранее членом Совета федерации, около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, а также не указывал недвижимость за границей, владение авиацией и охотхозяйством.

Иск к депутату рассматривается в Тверском райсуде Москвы.