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Депутат Госдумы от «Единой России» не задекларировал сотни миллионов доходов, бизнес-джет, вертолет, охотхозяйство и квартиры жены

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Депутат Госдумы от «Единой России» не задекларировал сотни миллионов доходов, бизнес-джет, вертолет, охотхозяйство и квартиры жены
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По версии Генпрокуратуры депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Голушко, бывший ранее членом Совета федерации, около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, а также не указывал недвижимость за границей, владение авиацией и охотхозяйством.

Иск к депутату рассматривается в Тверском райсуде Москвы. Сообщается, что предполагаемые нарушения были выявлены Генпрокуратурой в ходе надзора за расследованием уголовного дела об организации преступного сообщества и мошенничества в особо крупном размере с тарифами на газ (ст. 210 и ст. 159 УК РФ), основными фигурантами которого выступают господа Калинин и Марченко, которые привлечены по делу Голушко в качестве соответчиков.

Предприниматель Сергей Калинин - бывший депутат Законодательного собрания Омской области. Константин Марченко - экс-руководитель Региональной энергетической комиссии (РЭК), а также компаний АО «Омскгоргаз», ООО «Омскгазсеть» и ООО «Омскриэлт».

Андрей Голушко в 1994–1997 годах был депутатом Заксобрания Омской области, в котором возглавлял комитет по собственности, а после этого до 2002 года был первым заместителем губернатора той же области. С 2007 по 2012 год, будучи депутатом Госдумы, он являлся заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству, а также первым заместителем председателя комиссии по законодательному обеспечению деятельности субъектов естественных монополий, госкорпораций и коммерческих организаций с госучастием. В 2012–2016 годах Голушко состоял в Совете федерации РФ от Заксобрания Омской области и входил в комитет СФ по экономической политике. В 2016 году он снова избрался в Госдуму, став членом комитета по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Согласно декларациям господина Голушко, с 2011 по 2019 год его доход в виде зарплаты, а также от продажи и пользования имуществом составил 282 млн 952 тыс. руб. Также он задекларировал владение долями в уставных капиталах ООО «Холдинговая компания "Акция"» (60%), «БауИнвест Рус» (99%) и «Сибагрохолдинг» (70%, с 2014 года — 85%). Задекларированные доходы супруги депутата Елены Голушко, работавшей коммерческим директором холдинговой компании, за те же годы едва превысили 32 млн руб. Кроме того, женщине принадлежали 80% акций «Омскгазстроя».

При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными.

Одновременно Росфинмониторинг зафиксировал расходные операции по тем же счетам на сумму почти в 900 млн руб., из которых более 81 млн было потрачено за границей. Подобное несоответствие законных доходов фактически поступившим в распоряжение средствам и произведенным расходам было выявлено и у супруги депутата. На ее счета в Газпромбанке и Москоммерцбанке при доходе в 32 млн руб. поступило более 153 млн руб., из которых почти 139 млн руб., а также $2 млн и €1,6 млн были внесены «живыми» деньгами. Все эти деньги, за исключением долларов, она потратила.

Таким образом, считают в Генпрокуратуре, господин Голушко, будучи депутатом и сенатором, имел непредусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который он скрывал от декларирования и контроля, а также утаивал доходы своей супруги. Кроме того, надзор, согласно иску, установил, что господин Голушко скрыл от декларирования другие активы, как в России, так и за границей.

У жены депутата нашлись две квартиры на Лазурном берегу в районе Ниццы, одна из которых была приобретена на ее девичью фамилию Баранова. Генпрокуратура предполагает, что супруги Голушко участвовали в деятельности учрежденного их дочерью Марией товарищества La Chapelle во французском Канне, которое занимается риэлтерской деятельностью. Также известно, что в пользовании у депутата находились бизнес-джет Hawker 850XP и вертолет R66, а через АО «Дубровное» - охотничье хозяйство у озера Дубровное в Тюменской области.

По данным Генпрокуратуры, являясь депутатом Госдумы и сенатором, господин Голушко активно участвовал в деятельности компаний «Омсгоргаз», «Омскгазстрой» (в настоящее время - «Омскриэлт») и «Омскгазсеть». Компанию «Омсгоргаз», осуществляющую организацию газоснабжения объектов на территории Омска и области, Андрей Голушко возглавлял сам, а после избрания в Госдуму передал ее управление своему партнеру по бизнесу Калинину. Две другие компании участвовали в деятельности первой - предоставляя услуги по транспортировке газа, техническому и аварийному обслуживанию газопроводов и газового оборудования, их защите. В этот же период Калинин, назначенный директором «Омскгазстроя», выкупил у прежнего совладельца компании, своего же родственника, 20% долей общества, а еще 80% - у супруги депутата Голушко. Другое общество, «Омсгазсеть», по решению родственника господина Калинина, на которого была записана эта компания, возглавил родственник господина Голушко - супруг его сестры.

Генпрокуратура пришла к выводу, что депутат оказывал покровительство всем трем компаниям, представлял их интересы на различных уровнях региональной власти, обеспечивал получение ими дохода, содействовал улучшению коммерческих показателей и достижению экономического результата, отстаивал их частные интересы и защищал подконтрольных лиц от привлечения к ответственности. Так, Голушко добился назначения председателем РЭК Омской области Владислава Ходуса, который ранее возглавлял «Омскгоргаз». После его увольнения депутат «лично добился от губернатора Омской области» назначения председателем РЭК очередного подконтрольного ему лица - Константина Марченко, который ранее возглавлял юрслужбу той же компании. Их назначения, полагают в Генпрокуратуре, «имели целенаправленный характер» и были обусловлены тем, что РЭК осуществляет госконтроль за тарифами на энергоносители.

По заявлению «Омскгазсети» РЭК под руководством господина Ходуса в октябре 2011 года повысила средний тариф транспортировки природного газа на 9,8%, что превышало установленный правительством РФ уровень. Затем обществу помог господин Марченко. Благодаря новым тарифам общество в период с 2011 по 2018 год получило выручку в размере 2 млрд 272 млн 361 тыс. руб. При этом, согласно данным Росфинмониторинга, в 2011–2017 годах господин Калинин получил от ООО «Омскгазстрой» с назначением «заработная плата и за услуги по управлению предприятием» 1 млрд 186 млн 800 тыс. руб. (около 65% от всех расходов данной компании в указанный период). А в 2016 году господин Калинин и Елена Голушко, как основные акционеры, получили от ООО в качестве дивидендов 1,1 млн руб. и 4,1 млн руб. соответственно.

С ответчиков Генпрокуратура рассчитывает взыскать 2 млрд 272 млн 361 тыс. 715 руб. как имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

По словам адвоката депутата, владельцами недвижимости во Франции оказались однофамильцы жены народного избранника, а охотхозяйство, самолет и вертолет не являются собственностью господина Голушко или кого-либо из его родственников, поэтому вопрос об их конфискации в суде не ставился. Адвокат подчеркнул, что сообщая в иске о движении средств по счетам господина Голушко и его супруги, прокуратура ссылается на данные Росфинмониторинга, однако как было установлено в суде и приобщенной к делу экспертизой, одну и ту же сумму он учитывает несколько раз.

Что касается управления газовыми компаниями и участия в завышении тарифов, то эти утверждения основаны только на показаниях секретных свидетелей, взятых из уголовного дела Сергея Калинина и других, к которому господин Голушко не имеет отношения, отметил защитник. Причем, по его словам, показания секретных свидетелей, которых никто кроме следователя не видел и не слышал, не прошли проверку в уголовном процессе, в рамках которого они и были получены. Допросить же этих свидетелей в гражданском процессе невозможно, так как такая процедура не предусмотрена.

«По сути, в России формируется новый вид судебного процесса - коррупционный, который проходит в форме гражданского, а содержание его составляет оценка доказательств, полученных в уголовном процессе», - отметил защитник.

НХ

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