Депутатское золото. Генпрокуратура требует изъять у депутата Госдумы кусок золотого рудника в Приморье

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11 ноября 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

По закону нужно выбирать: или бизнес, или госслужба, а вот по факту российские чиновники не хотят отказываться ни от одного, ни от другого. Генпрокуратура требует отобрать в пользу государства у депутата Госдумы Сергея Сопчука часть золотого рудника в Приморье.

Сергей Сопчук - глава межрегионального координационного совета «Единой России», бывший председатель заксобрания Приморья, а ныне член комитета по транспорту и строительству ГД, вместе с бывшим вице-губернатором края Василием Усольцевым имели отношение к рудникам «Салют» и «Приморское», где в год добывают 1,8 тонны чистого золота. На том, кстати, и погорел чиновник - в 2019-м Усольцева осудили за связь с золотодобывающей компанией - нельзя совмещать бизнес с госслужбой.

Правда, отделался он тогда легко, всего лишь штрафом, но от активов и вице-губернатор, и народный избранник, якобы, избавились на скорую руку. А по факту закопали их поглубже за множеством продаж и перепродаж компаний, которые все равно ведут к ним. И теперь замгенпрокурора Виктор Гринь подал на парочку золотых дельцов в суд и требует отобрать в пользу государства долю в «Терней Золото», пишет канал Mash.