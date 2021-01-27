В ФСБ объяснили бесполетную зону в районе Геленджика «возросшей активностью стран НАТО»

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27 января 2021, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Evgenii Shabanov, globallookpress.com

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас в районе города Геленджика была установлена приказом Минтранса РФ от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) раскрыли, что причиной введения бесполетной зоны стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Город Геледнжик стал частенько упоминаться в СМИ в последнее время после фильма Алексея Навального о якобы находящегося там «дворца Владимира Путина».

В ФСБ уточнили, что административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юрлицами и физлицами правил режима госграницы и погранконтроля».

По информации ФСБ, запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался назвать имя владельца известного в Геленджике «дворца», который приписывают Владимиру Путину. Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким.