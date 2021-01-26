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26 января 2021, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался назвать имя владельца известного в Геленджике «дворца», который приписывают Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос, известны ли собственники «дворца», Песков сказал, что объект принадлежит «одному или нескольким» бизнесменам, но Кремль считает некорректным разглашать их имена.

Песков также ответил сегодня журналистам, что вопрос об охране «дворца» в Геленджике и якобы установлении над ним бесполетной зоны, запрете плавать, нужно задавать ФСО и ФСБ.

Пресс-секретарь заявил, что все резиденции Путина прекрасно известны, о них знают как в России, так и вне.

Песков во вторник, 26 января, заявил, что столкновения в ходе несанционированных акций в субботу, 23 января, были спровоцированы только чрезвычайной агрессией самих протестующих

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