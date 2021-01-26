ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Культура 13+

Российские кинематографисты потребовали освободить арестованных Навального и его соратников

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КиноСоюз

Российские кинематографисты потребовали освободить арестованных Навального и его соратников

Союз кинематографистов России «КиноСоюз» осудил арест Алексея Навального и его соратников.  Открытое заявление опубликовано на сайте организации.

Его подписали известные деятели российского кинематографа:  председатель КиноСоюза, режиссёр Алексей Попогребский, режиссёры Виталий Манский,  Андрей Прошкин, Григорий Амнуэль, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров
Олег Березин,  продюсер Евгений Гиндилис, режиссёры Рустам Ибрагимбеков и Владимир Котт, кинокритик Андрей Плахов, режиссёр Борис Хлебников, киновед  Юрий Богомолов и другие.

КиноСоюз — не политическая организация. Её члены не равнодушны к тому, что происходит в обществе и стране.
В сообщении отмечается, что невозможно оставаться «равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране», несмотря на неполитический характер их деятельности. «В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме — форме независимого документального расследования», — пояснили кинодеятели.

Они отметили огромный резонанс фильмов Навального и его съемочной группы «Чайка», «Он вам не Димон», «Дворец для Путина», которые посмотрело большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество.

«Попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность — тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных», - говорится в заявлении.

Навального задержал в аэропорту по прилету в Москву из Берлина 17 января. 23 января в российских городах прошли акции за Навального. 

В Санкт-Петербурге по горячим следам задержан злоумышленник, нападавший в субботу, 23 января, на сотрудников ДПС на Сенатской площади.

ИЧ

Общество

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью