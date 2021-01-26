Песков об акции 23 января за Навального: «Те, кто прикрывается детьми, похожи на террористов»

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26 января 2021, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 26 января, заявил, что столкновения в ходе несанционированных акций в субботу, 23 января, были спровоцированы только чрезвычайной агрессией самих протестующих.



По мнению пресс-секретаря президента РФ, «уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным». Песков отметил, что эти агрессивные протестующие и провоцировали насилие и нарушили закон. Поэтому в отношении нападавших на полицейских возбуждены дела, а против сотрудников правоохранительных органов - нет, передает ТАСС.

Он признал, что со стороны некоторых полицейских также имелись проявления нежелательных действий, - сообщает МК. «Правоохранители 23 января пытались спасти Москву от агрессивных молодчиков», - заявил Песков.

По словам очевидцев, на акции за Навального в столице замечены люди с детьми.

По мнению Пескова, «те, кто прикрывается детьми, похожи на террористов». Пресс-секретарь главы государства считает, что «детям просто нужно объяснить, насколько это опасно», многие почувствовали прямое воздействие физическое провокаторов, и многие из правоохранителей почувствовали.

Союз кинематографистов России «КиноСоюз» осудил арест Алексея Навального и его соратников. Открытое заявление опубликовано на сайте организации.