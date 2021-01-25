Путин заявил, что «дворец» в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким
25 января 2021, 15:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 25 января, заявил, что приписываемый ему в одном из недавних "расследований" дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким.
Глава государства заметил, что не смотрел фильм, поскольку у него для этого нет свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему предоставили помощники. В рамках онлайн-встречи со студентами вузов Владимир Путин подчеркнул, что ничего из того, что в фильме указано в качестве его собственности, не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.
Российский лидер предположил, что слухами о его "дворце" в Геленджике гражданам страны пытались "промыть мозги".
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