Путин заявил, что «дворец» в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким

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25 января 2021, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 25 января, заявил, что приписываемый ему в одном из недавних "расследований" дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким.

Глава государства заметил, что не смотрел фильм, поскольку у него для этого нет свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему предоставили помощники. В рамках онлайн-встречи со студентами вузов Владимир Путин подчеркнул, что ничего из того, что в фильме указано в качестве его собственности, не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.

Российский лидер предположил, что слухами о его "дворце" в Геленджике гражданам страны пытались "промыть мозги".