Песков озвучил цель расследования о «дворце» Путина

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24 января 2021, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование о так называемом «дворце» Владимира Путина в Геленджике. По его словам, в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на российского лидера.

«Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике … Они [информационные атаки] имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», - высказал официальный представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия 1".

Песков считает, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен «включить голову» и спросить себя: «А при чем здесь Путин?». При этом он допустил, что такой «дворец» может существовать в Геленджике, но у него есть другие собственники. Пресс-секретарь добавил, что бизнесмены, если они действуют в рамках закона, «вольны владеть любыми объектами», но президент тут ни при чем.