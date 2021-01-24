Песков озвучил цель расследования о «дворце» Путина
24 января 2021, 14:50[ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование о так называемом «дворце» Владимира Путина в Геленджике. По его словам, в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на российского лидера.
«Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике … Они [информационные атаки] имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», - высказал официальный представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия 1".
Песков считает, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен «включить голову» и спросить себя: «А при чем здесь Путин?». При этом он допустил, что такой «дворец» может существовать в Геленджике, но у него есть другие собственники. Пресс-секретарь добавил, что бизнесмены, если они действуют в рамках закона, «вольны владеть любыми объектами», но президент тут ни при чем.
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