Песков оценил фильм о «дворце Путина»: «Вранье. Клюква для сбора просмотров»

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22 января 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, Интерфакс

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков повторно опроверг информацию о дворце в Геленджике, якобы принадлежащему Владимиру Путину.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в России много «крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов», которые могут позволить себе такой дворец.

Видеоролик о якобы недвижимости Путина в Геленджике выложили в сети коллеги Алексея Навального.

Песков назвал видео «враньём». «Все компиляционные материалы, которые содержатся там, — это хорошая, качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров», - сказал он и подчеркнул, что Путин не имеет к этому никакого отношения. Песков также добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект.