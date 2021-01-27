C начала года в России поднялись цены на гречку и муку

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27 января 2021, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

С начала 2021 года в России поднялись цены на муку и гречневую крупу. Подорожало в январе и подсолнечное масло. А сахарный песок подешевел.

Согласно информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек россиян при покупке дарницкого хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки с 1 по 25 января вырос по сравнению с декабрем прошлого года на 1,5–4%.

За этот период средний чек на хлеб вырос на 4% к декабрю (29 рублей), сообщает РИА Новости.

По пшеничной муке и подсолнечному маслу средний чек прибавил по 3% к декабрю. По маслу составил 107 рублей, что на 47% превысило прошлогодний уровень. По муке — 71 рубль (на 25% больше чем год назад).

Гречка дорожает не такими темпами.

Средний чек по гречке вырос на 1,5%, до 67 рублей. По сравнению с 2020 годом гречка прибавила 26%.

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