C начала года в России поднялись цены на гречку и муку
27 января 2021, 08:56[ «Аргументы Недели» ]
С начала 2021 года в России поднялись цены на муку и гречневую крупу. Подорожало в январе и подсолнечное масло. А сахарный песок подешевел.
Согласно информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек россиян при покупке дарницкого хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки с 1 по 25 января вырос по сравнению с декабрем прошлого года на 1,5–4%. За этот период средний чек на хлеб вырос на 4% к декабрю (29 рублей), сообщает РИА Новости.
По пшеничной муке и подсолнечному маслу средний чек прибавил по 3% к декабрю. По маслу составил 107 рублей, что на 47% превысило прошлогодний уровень. По муке — 71 рубль (на 25% больше чем год назад). Гречка дорожает не такими темпами.
Средний чек по гречке вырос на 1,5%, до 67 рублей. По сравнению с 2020 годом гречка прибавила 26%.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.