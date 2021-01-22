В российских магазинах может появиться картофель «экономкласса»

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22 января 2021, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

картофель, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Картофельный союз предложил торговым сетям торговать картошкой «экономкласса». Участники рынка пытаются снизить требования продавцов к своей продукции под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания.

По идее производителей картофеля, ритейлеры могут предложить покупателям корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса. Мелкая картошка может стоить на 15–20% дешевле.

Резкий рост стоимости картофеля обсуждался в Минсельхозе на заседании 20 января. За год средние цены повысились на 40%, в том числе по причине снижения урожая, - пишет "Коммерсантъ".

Доктор экономических наук Леонид Холод считает, что появление на прилавках клубней разных ценовых категорий станет хорошим маркетинговым ходом, - передает радио Sputnik. Холод отметил, что на российском рынке давно существует практика деления овощей, картофеля, лука, моркови и свёклы, на разные ценовые группы в зависимости от сорта и состояния.

По мнению эксперта, "главное, чтобы такое разделение на сорта и расширение ассортимента не приводило в среднем к повышению цен".