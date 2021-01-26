Жительница Томска доказала, что является дочерью актера Коренева

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26 января 2021, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Коренев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жительница Томска Евгения Харькова доказала, что является внебрачной дочерью актера Владимира Коренева. Но он об этом не узнал. Актер умер от коронавируса 2 января в возрасте 80 лет.

Евгения пришла на передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1". Там зачитали результаты экспертизы ДНК: "На 99,9% отцовство практически доказано".

46-летняя Харькова узнала о том, что Коренев ее отец, несколько лет назад. Она старалась по возможности посещать спектакли с его участием. На похороны актера Евгения не поехала, чтобы не доставлять никому неудобств.

Наталья Иванова, мать Евгении, рассказала, что провела ночь с Владимиром Кореневым в одном из советских пансионатов. Через какое-то время Наталья поняла, что беременна.

Актер Владимир Коренев и актриса Алефтина Константинова прожили вместе 60 лет.