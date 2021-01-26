ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Жительница Томска доказала, что является дочерью актера Коренева

, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Томска доказала, что является дочерью актера Коренева
Владимир Коренев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жительница Томска Евгения Харькова доказала, что является внебрачной дочерью актера Владимира Коренева. Но он об этом не узнал. Актер умер от коронавируса 2 января в возрасте 80 лет.

Евгения пришла на передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1". Там зачитали результаты экспертизы ДНК: "На 99,9% отцовство практически доказано".

46-летняя Харькова узнала о том, что Коренев ее отец, несколько лет назад. Она старалась по возможности посещать спектакли с его участием. На похороны актера Евгения не поехала, чтобы не доставлять никому неудобств.

Наталья Иванова, мать Евгении, рассказала, что провела ночь с Владимиром Кореневым в одном из советских пансионатов. Через какое-то время Наталья поняла, что беременна.

Актер Владимир Коренев и актриса Алефтина Константинова прожили вместе 60 лет.

НС

Общество

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью