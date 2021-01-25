Военный аналитик Кошкин вспомнил, как в 2014-м российский Су-24 деморализовал команду эсминца США «Дональд Кук»

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25 января 2021, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Эсминец «Дональд Кук», imago stock&people / globallookpress.com

Отечественный военный аналитик Андрей Кошкин вспомнил, как в 2014 году российский бомбардировщик Су-24 деморализовал команду эсминца Соединенных Штатов «Дональд Кук». По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Кошкин прокомментировал для журналистов издания Nation News сообщение о том, что самолеты ВКС РФ отработали условное уничтожение корабля «Дональд Кук», появившегося в Черном море. Как отметил эксперт, армия России находится в постоянной готовности, у нее имеются силы для нейтрализации любой угрозы.

Также Андрей Кошкин напомнил, что в 2014-м команду американского эсминца деморализовал Су-24. Не имевший на борту бомб и ракет бомбардировщик облетел корабль, после чего у судна отказали все системы управления. По словам аналитика, в результате данного инцидента рапорты об увольнении написали свыше двадцати моряков. Они заявили, что больше не верят в надежность флота США.

Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Сергей Михеев высказал точку зрения, согласно которой новый президент Штатов Джо Байден, возможно, замыслил военный удар по России с помощью Украины.