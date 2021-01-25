Синоптик Киктев не исключает 30-градусных морозов в Московском регионе в феврале

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25 января 2021, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

снеговик, фото: pixabay.com

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что в феврале в Москву могут вернуться 30-градусные морозы. Отмечается, что синоптики прогнозируют похолодание к концу текущей недели до минус 10.

«Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе. Это вполне возможно», - пояснил он.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает столичный регион на этой неделе. 25 января побит температурный рекорд дня за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.