Синоптик Киктев не исключает 30-градусных морозов в Московском регионе в феврале
25 января 2021, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: АГН Москва
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что в феврале в Москву могут вернуться 30-градусные морозы. Отмечается, что синоптики прогнозируют похолодание к концу текущей недели до минус 10.
«Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе. Это вполне возможно», - пояснил он.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает столичный регион на этой неделе. 25 января побит температурный рекорд дня за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
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