Синоптик Позднякова предупредила о возвращении минусовых температур в Москву

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25 января 2021, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

снег, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на этой неделе. По ее словам, скоро вернется зима с отрицательными температурами.

«Первая половина недели ожидается с небольшими осадками. Чуть больше осадков будет 27 числа, потому что к нам будет приближаться другой южный циклон. Завтра температура в течение суток в столичном регионе минус 1 - плюс 2, то есть в Москве будет порядка нуля - плюс 2 градусов в течение суток. В течение завтрашнего дня температура будет понижаться. Ветер завтра усилится, днем в порывах до 12-14 метров в секунду, он сохранит юго-западное направление», - пояснила она.

Позднякова отметила, что 27 января будет облачно, временами осадки в виде мокрого снега, в течение суток в Московском регионе будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Она добавила, что в ночные часы сохранится порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. При этом, начиная с 28 января, температура начнет понижаться, погода будет уже «вполне зимняя»: облачная, временами будет приниматься снег различной интенсивности.

«…в течение суток в регионе ноль - минус 5 градусов, то есть в Москве она будет около нуля, либо слабоотрицательная. Далее 29 - 30 января погода облачная с небольшим снежком, и ожидается дальнейшее понижение температуры. К 30-му числу минимальная температура в Москве уже порядка минус 5 - минус 10 градусов, и днем минус 2 - минус 7», - поделилась синоптик.

Однако она уточнила, что температура все равно останется выше климатической нормы, но не на 10 градусов, как сейчас, а градусов на 6-7.