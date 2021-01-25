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В Москве побит температурный рекорд дня для 25 января

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Москве побит температурный рекорд дня для 25 января
Evgeniy Kanaev, globallookpress.com

В Москве в понедельник, 25 января, в 8 часов утра главная метеостанция столицы на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха плюс 3,8 градуса. Синоптики рассказали, что сегодня побит температурный рекорд дня для 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

По данным столичного метеобюро, предыдущий рекорд был установлен 25 января 2002 года, тогда в Москве потеплело до плюс 3,6 градуса. Синоптики уточнили, что в настоящее время температура воздуха в российской столице на 11-12 градусов выше климатической нормы.

Самым холодным днем зимы 2020 - 2021 в Москве на данный момент является 18 января.  Ровно неделю назад столбики термометров опускались до минус 23,6 градуса.

Похолодает к выходным, в субботу и воскресенье ожидается минус три градуса днем, ночью - минус 6.

ИЧ

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