Митрополит Иларион заявил, что протодиакона Кураева могут отлучить от церкви: «Клеветой на церковь многих отталкивает от Бога»

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24 января 2021, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Кураев, фото: globallookpress.com

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что протодиакона Андрея Кураева, лишенного сана церковным судом Московской городской епархии, могут отлучить от церкви.

По словам митрополита Илариона, Кураева могут отлучить от церкви, так как «он своей клеветой на церковь многих отталкивает от Бога и от религии».

Митрополит Иларион считает, что, по сути, Кураева с церковью ничего не связывает, а то, что он лишился святого сана, - это закономерный результат его деятельности, а он если эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, вероятно, последует и отлучение его от церкви.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей призвал протодиакона Андрея Кураева покаяться и прекратить хулу на Церковь.

Напомним, 29 декабря 2020 года епархиальный церковный суд Москвы лишил Кураева сана, усмотрев в его высказываниях «признаки хулы на Церковь».

За последние полгода в России лишились сана четверо священнослужителей, которые являются яркими и харизматичными личностями.