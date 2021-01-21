РПЦ освобождается от харизматичных священнослужителей

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21 января 2021, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

За последние полгода в России лишились сана четверо священнослужителей. Все они являются яркими и харизматичными личностями.

Летом 2020 года Московский патриархат извергнул из сана духовника Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» схиигумена Сергия (Романова), а в сентябре и вовсе отлучил его от церкви. 29 декабря епархиальный церковный суд Москвы признал «подлежащим извержению из священного сана» протодиакона Андрея Кураева. В тот же день из священнического сана был извергнут епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан (Митрофанов). 12 января епархиальный суд Кинешемской епархии РПЦ лишил сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) из Свято-Никольского храма села Чихачево Ивановской области. Церковный суд, признал его «виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и правил Вселенских соборов».

Дочь одной из паломниц общины, возглавляемой Иоанникием, обвинила священника в использовании тяжелого труда, махинациях с недвижимостью и ограничении свободы передвижения своей матери. В епархии старца освободили от должности настоятеля прихода и запретили в служении.

«Вы годами эксплуатировали человеческие страхи и неграмотность людей в вопросах веры. Вы также извлекали выгоду и из сотрудничества с многочисленными «паломническими службами», не имеющими никакой иной цели, кроме обогащения, вашего и своего собственного. Страх, нажива, стяжательство – вот что в действительности, как выясняется теперь, составляло суть «духовной жизни» в Чихачево», - говорится в открытом письме, написанном членами епархиального Совета.

Известно, что адвокаты схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) приняли решение опротестовать решение епархиального суда.

Андрей Кураев был лишен сана за оскорбление памяти умершего от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы. Вменялся ему и ряд других нарушений церковных канонов. Кураев с решением суда не согласен, поскольку полагает, что уже понес наказание за оскорбление памяти Агейкина и по этой причине не может быть наказан за это деяние второй раз.

«За «досаждение» умершему священнику Агейкину я и так был наказан 8-месячным запретом на служение. Но суд вспоминает то же самое деяние и налагает за него же более строгое наказание», - отметил он.

12 января Кураев подал ходатайство на имя патриарха Кирилла на обжалование решения епархиального суда.

Епископ Флавиан (Митрофанов) сейчас находится за пределами России.

«Из материалов, представленных Священному синоду и касающихся деятельности епископа Флавиана, следует, что в период управления епископом Флавианом Череповецкой епархией привлеченными им лицами была организована обманная, а в некоторых случаях и кощунственная деятельность, имевшая целью получение средств от приходов и прихожан. Как следует из имеющихся материалов дела и из публичных заявлений епископа Флавиана, часть этих средств направлялась ему лично, из чего следует, что епископ Флавиан покровительствовал упомянутой деятельности», – говорится в синодальном решении.

Весной 2020 года СМИ сообщали, что квартире епископа были найдены наркотики. Позже Флавиан опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что гонениям он подвергся из-за отказа сотрудничать с ФСБ.

Эпопея со схиигуменом Сергием (Романовым) продолжается до сих пор. В конце декабря монастырь, в котором заперся бывший схиигумен вместе со своими сторонниками, был взят штурмом Росгвардией, а Романов задержан и препровожден в один из московских СИЗО. Ему предъявлены обвинения в склонении к совершению самоубийства, нарушении права на свободу совести и самоуправстве. Еще в октябре СК возбудил уголовное дело об истязании детей в монастыре, где находился Сергий.

Один из клириков епархии утверждал, что от обители «Спорительница хлебов» «ежемесячно приходили миллионные отчисления».

«Ни в одном сверхпроцветающем приходе никогда не было столько денег», – говорил он.

«Есть опасность того, что запрет старцев может привести к кампании саморазоблачения церкви. Такие псевдостарцы, как Иоанникий, в РПЦ присутствуют в достаточном количестве. С одной стороны, священноначалие предупреждает других о том, чтобы они не нарушали элементарные нормы, а с другой стороны, осуждая их, Московский патриархат провоцирует новые волны разговоров о страшных, авторитарных руководителях сект», - отмечает руководитель Центра изучения религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

При этом он подчеркнул, что «харизматичные деятели всегда будут в церкви».

«Они ей нужны. Но сейчас в прошлое уходит линия грубого и дикого эпатажа, и Московский патриархат движется к большей политкорректности и цивилизованности. Это движение, которое началось еще в 2012 году, когда РПЦ стала самоопределяться по отношению к обществу, медленно, но продолжается», - заключил эксперт.