Юлию Навальную 23 января отпустили из полиции

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24 января 2021, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Навальная, Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Супругу Алексея Навального Юлию, задержанную 23 января в центре Москвы, в тот же день вечером отпустили из ОВД "Сокол". Юлия Навальная уехала из полиции в сопровождении своего адвоката.

В субботу в разных российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, арестованного по возвращении в Россию. Навальному грозит замена условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Жену Навального задержали в центре столицы.

В ходе акции есть пострадавшие силовики,журналисты, участники протестов.

ФСИН ранее сообщал, что Навальный постоянно нарушал условия испытательного срока по делу "Ив Роше", по крайней мере 6 раз не пришел на регистрацию.