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В Москве задержана Юлия Навальная. Она извинилась за плохое освещение и написала, что находится в автозаке

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержана Юлия Навальная. Она извинилась за плохое освещение и написала, что находится в автозаке
Фото: соцсети

Юля Навальная так же пришла на Пушкинскую площадь, но долго побыть в толпе протестующих ей не удалось. Полиция быстро отыскала жену оппозиционного политика и арестовала ее.

«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», написала Юлия Навальная в своем аккаунте в Instagram. В сети шутя, что у полиции ушло ровно 27 минут на розыск и задержание Юлии Навальной на несогласованном митинге в Москве.

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Публикация от Политическо-бытовой журнал (@polit_humor)

Чуть раньше там же на Пушкинской площади была задержана и Любовь Соболь.

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Публикация от Ой Лёха-Лёха! (@nana_time_like)

БИ

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