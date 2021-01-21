Генпрокурор России Игорь Краснов назвал Навального лицом, совершившим преступление
21 января 2021, 17:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: Коммерсантъ
Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает Алексея Навального лицом, совершившим преступление, а не жертвой. Он напомнил, что сейчас блогер является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана ВОВ.
В 2014 году оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Как сообщает ФСИН, Навальный постоянно нарушал условия испытательного срока, по крайней мере 6 раз не пришел на регистрацию. Поясняется, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому у него условный срок. Также Навального выписали из клиники в ФРГ 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения Навальный направил в ведомство только спустя месяц, а это нарушение закона.
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