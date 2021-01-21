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Адвокат Навального сообщил, что защита намерена обжаловать арест политика

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Адвокат Навального сообщил, что защита намерена обжаловать арест политика
фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Вадим Кобзев, адвокат оппозиционера Алексея Навального, сообщил, что защита подала апелляцию на решение Химкинского городского суда в Московской области, согласно которому срок задержания политика продлен до 30 суток – 15 февраля.

«Адвокаты направили апелляционные жалобы в суд. Мы просим отменить постановление суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки», - пояснил юрист.

Кобзев отметил, что жалобы направлены в суд почтой и через государственную автоматизированную систему (ГАС) «Правосудие». Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб пройдет в Московском областном суде, уточнил он.

Напомним, что политика  задержали в столичном аэропорту Шереметьево 17 января сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. Выездное судебное заседание по вопросу его ареста состоялось 18 января. 

БА

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