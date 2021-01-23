Что делал Навальный во время акций по всей России в его поддержку

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23 января 2021, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, фото: Nikolay Titov/globallookpress.com

Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", сегодня подписался на периодические издания и выяснял, как можно заказать книги в интернете, сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.

Как написал в своем Telegram Мельников, Навальный содержится в той же трехместной камере, вчера он получил около 50 писем. До этого с почтой были проблемы, поскольку на "ФСИН.Письмо" была произведена DDOS-атака, сейчас сервис работает нормально.

Ранее Мельников сообщал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на Навального не оказывается

Несколько человек были сегодня задержаны рядом с "Матросской тишиной".