Что делал Навальный во время акций по всей России в его поддержку
23 января 2021, 22:08[ «Аргументы Недели» ]
Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", сегодня подписался на периодические издания и выяснял, как можно заказать книги в интернете, сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.
Как написал в своем Telegram Мельников, Навальный содержится в той же трехместной камере, вчера он получил около 50 писем. До этого с почтой были проблемы, поскольку на "ФСИН.Письмо" была произведена DDOS-атака, сейчас сервис работает нормально.
Ранее Мельников сообщал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на Навального не оказывается
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