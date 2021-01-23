Несколько человек задержаны рядом с «Матросской тишиной»

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23 января 2021, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек возле следственного изолятора "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Известно как минимум о пяти людях, отправившихся в автозак.

Обстановка возле СИЗО спокойная сейчас более менее спокойная. Часть ОМОНовцев направилась в близлежащие переулки. Корреспондент РБК сообщает, что улицу Матросская тишина оцепили. Журналистов пускают только по редакционному заданию.





Следственный комитет начал проверку фактов применения насилия к силовикам на акциях в столице.