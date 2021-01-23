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Аргументы Недели Общество 13+

Несколько человек задержаны рядом с «Матросской тишиной»

, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько человек задержаны рядом с «Матросской тишиной»
фото: соцсети

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек возле следственного изолятора "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Известно как минимум о пяти людях, отправившихся в автозак.

Обстановка возле СИЗО спокойная сейчас более менее спокойная. Часть ОМОНовцев направилась в близлежащие переулки. Корреспондент РБК сообщает, что улицу Матросская тишина оцепили. Журналистов пускают только по редакционному заданию.

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НС

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