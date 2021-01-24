Рожайте, бабоньки, рожайте

Аргументы Недели → Общество 13+

24 января 2021, 06:33 [ «Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]

Фото: соцсети

Судя по кремлевским вихрям, которые веют над нами, одно из главных беспокойств российских видных и выдающихся государственных деятелей это вымирание коренного населения и падающее качество мигрантов, его компенсирующего. Обычно по телевизору об этом стыдливо говорят околичами, мол, рожать надо больше, глубже и ширше! Но сколько рожать, чем кормить и куда потом девать не говорят. Вот дезориентированная ячейка общества и рожает на авось.

А если говорить серьезно, то примерно с 2014-2015 года теряем по одному такому городу как Иваново, Брянск или Магнитогорск. А с 25-го года начнем терять такие города как: Липецк, Киров, Пенза, Астрахань… Представляете: стоит пустая как призрак Астрахань?!

Или еще более наглядный пример: численность военнослужащих ведомства всеми горячо любимого Сергея Кожугетовича Шойгу очень примерно оценивается в 800-900 тысяч погон, фуражек и лампасов. Каждый практически не военный год мы теряем половину армии и флота вместе взятых.

- 530 000 человек – это естественная убыль населения, та разница между числом умерших в 2020 году и числом рожденных. Даже если мы вычтем из этого covid, то это будет 400 000 человек. На 400 тысяч человек у нас сократилось население по социально-экономическим причинам! А по расчету социально-экономического института проблем народонаселения нашей академии, к 2025 году мы начнем сокращаться с интенсивность 500 000 человек в год. Полмиллиона каждый год! - подсчитал и рассказал «АН» математик академик Роберт Нигматуллин.

Из-за «оптимизации» системы здравоохранения стали больше умирать. А из-за псевдоэкономики меньше рожать. Не бином Ньютона, конечно, но почему-то эти простые истины не доходят до нашего «компетентного, высокомудрого и социально ответственного» правительства.

- С 2003 по 2017 гг. смертность в России уменьшалась с 16,5 до 12,4 на 1000 человек. И застыла. В новых и старых странах ЕС она равна 11 и 9,6 соответственно. А ведь в 1986 году смертность в РСФСР была 11 на тысячу. При таком уровне смертности мы бы теряли по 200 тысяч в год. А если бы вышли на европейский уровень, то и о вымирании можно было бы не говорить!

На этом фоне, после 2015 года, всего пять лет прошло, происходит катастрофическое падение рождаемости, хотя с конца 90-х годов и особенно 2000-го года, когда к власти пришел Владимир Путин, у нас рождаемость стала интенсивно расти. Она выросла на 35%, а сейчас она упала на 30%, став такой же, как и в 90-е годы, причем это не связано с падением числа детородных женщин. Примерно одно и то же. Женщины просто перестали рожать, так как жить стало сложно, тяжело, как в 90-ые годы, - ставит диагноз академик.

Удивительное оказывается дело, мужики-то из правительства пока и не знают! Оказывается рост рождаемости напрямую корреллируется не с заклинаниями телешаманов, не со снижением ставки по вечной ипотечной кабале, и даже (о, ужас!) не с грандиозностью материнского капитала! Женщины хотят рожать, когда холодильник будет полон всегда, а не несколько раз в год, когда врачей педиатров не загоняют в красные зоны, а тарифы-убийцы на ЖКХ, транспорт и прочее не растут как содержимое деревенского сортира, когда в него кидают дрожжи. То есть, когда есть уверенность в завтрашнем дне, а не в том, что завтра будет только хуже, чем вчера.

По данным «АН», один из ближайших Госсоветов будет посвящен демографическому коллапсу. Однако заседать – не мешки ворочать, вряд ли что-то от этого измениться. Пока сами правители в своих головах не признают, что тот дикий рынок, который они построили и уверенность в завтрашнем дне понятие диаметрально противоположные, к родам не располагающие, можно заседать годами, но толку будет ноль.