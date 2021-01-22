ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Захарова сожалеет о решение КС Молдавии о лишении русского языка особого статуса

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Захарова сожалеет о решение КС Молдавии о лишении русского языка особого статуса
Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что решение Конституционного суда Молдавии лишить русский язык статуса языка межнационального общения вызывает глубокое сожаление.

Она отметила, что Россия рассчитывает, что у руководства Молдавии, хватит «здравого смысла» не провоцировать обострение внутриполитической напряженности на языковой почве.

Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в стране. Норма, предусматривавшая, что русский - язык межнационального общения, признана устаревшей.

Ранее сообщалось, что экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил нынешнего главу государства о возможных массовых протестах, связанных с решением КС.

ДВа

В мире

Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Источник: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью