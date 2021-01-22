Захарова сожалеет о решение КС Молдавии о лишении русского языка особого статуса
22 января 2021, 19:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что решение Конституционного суда Молдавии лишить русский язык статуса языка межнационального общения вызывает глубокое сожаление.
Она отметила, что Россия рассчитывает, что у руководства Молдавии, хватит «здравого смысла» не провоцировать обострение внутриполитической напряженности на языковой почве.
Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в стране. Норма, предусматривавшая, что русский - язык межнационального общения, признана устаревшей.
Ранее сообщалось, что экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил нынешнего главу государства о возможных массовых протестах, связанных с решением КС.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.