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Додон предупредил президента Молдавии о возможных массовых протестах

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон предупредил президента Молдавии о возможных массовых протестах
Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов М Игорь Додон объявил о возможных массовых протестах, которые могут начаться уже на следующей неделе.

Он напомнил президенту республики Майе Санду о предвыборных обязательствах перед русскоязычными гражданами и пообещал вернуть инициативу о языках в парламент.

По словам Додона, серьезные последствия этого неконституционного решения потрясут всю страну. Он отметил, что на следующей неделе будут массовые протесты в больших городах Молдавии, которые перельются в протесты здесь в Кишиневе.

ДВа

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