Додон предупредил президента Молдавии о возможных массовых протестах
22 января 2021, 15:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов М Игорь Додон объявил о возможных массовых протестах, которые могут начаться уже на следующей неделе.
Он напомнил президенту республики Майе Санду о предвыборных обязательствах перед русскоязычными гражданами и пообещал вернуть инициативу о языках в парламент.
По словам Додона, серьезные последствия этого неконституционного решения потрясут всю страну. Он отметил, что на следующей неделе будут массовые протесты в больших городах Молдавии, которые перельются в протесты здесь в Кишиневе.
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