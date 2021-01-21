Конституционный суд Молдавии решил отменить закон об особом статусе русского языка
21 января 2021, 18:52[ «Аргументы Недели» ]
Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в стране. Норма, предусматривавшая, что русский - язык межнационального общения, признана устаревшей.
Это решение озвучила глава молдавского Конституционного суда Домника Маноле.
По "устаревшему" закону граждане Молдавии могли обращаться в официальные органы и госучреждения на русском языке. Кроме того, ответ на обращение должен был быть на том языке, на котором подавалось обращение.
Ранее президент Молдавии Санду заявила о перезагрузке отношений с ЕС и нормализации отношений с Россией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.