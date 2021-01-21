Конституционный суд Молдавии решил отменить закон об особом статусе русского языка

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21 января 2021, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Молдавии, фото: shutterstock.com

Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в стране. Норма, предусматривавшая, что русский - язык межнационального общения, признана устаревшей.

Это решение озвучила глава молдавского Конституционного суда Домника Маноле.

По "устаревшему" закону граждане Молдавии могли обращаться в официальные органы и госучреждения на русском языке. Кроме того, ответ на обращение должен был быть на том языке, на котором подавалось обращение.

Ранее президент Молдавии Санду заявила о перезагрузке отношений с ЕС и нормализации отношений с Россией.