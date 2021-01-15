Санду заявила о перезагрузке отношений с ЕС и нормализации отношений с Россией

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15 января 2021, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду назвала приоритеты внешней политики. По ее словам, это экономическая дипломатия, отношения с диаспорой и качественные консульские услуги.

Об этом она заявила на онлайн-консультации с аккредитованными в Кишиневе зарубежными дипломатами.

Санду также намерена перезагрузить отношения с Европейским союзом, разрушенные, по ее словам, «предшественником Игорем Додоном», и найти подход к нормализации отношений с Российской Федерацией.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что избранный президент Молдавии спровоцировала кризис в стране.