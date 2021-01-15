Додон заявил, что избранный президент Молдавии спровоцировала кризис в стране
15 января 2021, 15:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Лидер Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон объявил о созыве заседание исполнительного комитета ПСРМ для обсуждения «политического, экономического и социального кризиса в стране».
Додон заявил, что «бездействии нынешнего президента Майи Санду» спровоцировало комплексные проблемы в республике.
Экс-президент напомнил, как предупреждал, что после победы Санду на президентских выборах в ноябре 2020 года у нее не будет контроля над правительством и парламентом. Таким образом, ее власть очень условна, особенно с учетом того, что в Молдавии парламентская форма правления).
Додон отметил, что ситуация усугубилась, когда премьер-министр Ион Кику и ряд его министров 31 декабря ушли в отставку, «тем самым запустив механизм досрочных парламентских выборов».
Ранее сообщалось, что президенты Украины и Молдавии заявили о европейском выборе народов этих стран.
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