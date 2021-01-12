Президенты Украины и Молдавии заявили о европейском выборе народов этих стран

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12 января 2021, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины

Президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду провели встречу в Киеве. По ее итогам в совместном заявлении глав государств было заявлено о европейском выборе народов этих стран.

«Исходя из европейских устремлений Украины и Молдовы и европейского выбора наших народов, подтверждаем интерес к углублению регионального сотрудничества для реализации стратегических целей наших государств относительно полноправного членства в Европейском Союзе, в том числе путем имплементации Соглашений об ассоциации с ЕС», – говорится, в частности, в заявлении.

Кроме этого, Зеленский и Санду заявили о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Республики Молдова в рамках международно признанных границ, а также отметили «стремление к укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море».

Ранее сообщалось, что президент Молдавии намерена посетить Россию для обсуждения важных тем.