Президент Молдавии намерена посетить Россию для обсуждения важных тем
31 декабря 2020, 07:21[ «Аргументы Недели» ]
Президент Молдавии Майя Санду готова приехать в Россию на переговоры. По ее словам, встреча позволила бы решить ряд важных вопросов, среди которых экспорт молдавской продукции и приднестровское урегулирование.
«У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта. Поэтому я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами», - высказала она в эфире телеканала TV8.
Санду отметила, что приедет в Россию, если получит соответствующее приглашение. Кроме того, в январе 2021 года она планирует посетить с официальным визитом Киев и Брюссель.
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