Издание NetEase предрекло «жесткий» ответ Москвы в случае отправки к берегам России американских авианосцев

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22 января 2021, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец «Теодор Рузвельт», Mcs Dylan Lavin/U.S. Navy / globallookpress.com

В случае отправки к берегам Российской Федерации американских авианосцев последует «жесткий» ответ со стороны Москвы. Соответствующий вывод делается в материале, размещенном на страницах китайской прессы, информируют отечественные сетевые СМИ.

Как пишет «ПолитРоссия», издание NetEase отметило, что авианосные группы, состоящие на вооружении ВМС Соединенных Штатов, нередко появляются возле побережья стран, которые являются противниками Вашингтона. На Земле есть только один регион, куда авианосцы США не заходят. Это территориальные воды РФ.

В процитированной публикации указывается на то, что Москва еще во времена СССР дала своему флоту разрешение максимально эффективно пресекать американские морские провокации. Руководство современной России унаследовало данный жесткий стиль реагирования, полагают авторы NetEase.

Также отмечается, что России есть что противопоставить авианосцам США. В частности, у Москвы имеются многочисленные ракеты и весьма продвинутые атомные субмарины.

Ранее в пятницу портал «Репортер» проинформировал, что армии РФ и Штатов одновременно стягивают крупные силы в один сирийский регион.