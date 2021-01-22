Sohu: военные США не могут даже приблизиться к берегам России на авианосцах из-за страха перед ее подлодками

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22 января 2021, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов не могут даже приблизиться к берегам Российской Федерации на своих авианосцах из-за страха перед субмаринами, имеющимися на вооружении Москвы. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как пишет ресурс Sohu, в свое время власти РФ осознали, что соревноваться с американцами в количестве авианосцев и других больших кораблей не имеет смысла, и сделали ставку на развитие подводного флота. Последний предоставляет немало возможностей, среди них возможность использовать межконтинентальные баллистические ракеты.

В процитированном материале констатируется, что наличие у Москвы современных субмарин обесценивает попытки Вашингтона блокировать российский флот в пределах экономической зоны страны. Также отмечается, что военные США не могут даже приблизиться к берегам РФ на авианосцах из-за страха перед ее подлодками.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в другом своем материале портал Sohu высказал прогноз, согласно которому российские корабли могут ударить по Японии ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах.