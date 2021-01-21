Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по инциденту с Навальным

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21 января 2021, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Генпрокуратура РФ направила в Германию очередной запрос по инциденту с Алексеем Навальным, призвав министерство юстиции ФРГ исполнить ранее направлявшиеся ходатайства.

Представитель министерства юстиции Германии 15 января сообщил, что Москве переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина, и "пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России".

Генпрокуратура по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального, направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос". Генпрокуратура призывает германскую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объеме.

По данным российского ведомства, Германия не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, биоматериалов для сравнительных исследований. Согласно предоставленным материалам, ФРГ провела токсикологическое исследование бутылок, на которых якобы обнаружены следы отравляющего вещества "Новичок", но не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз.

Навальный вернулся в Москву, его сразу задержали и арестовали до 15 февраля. Президент Чехии Милош Земан считает излишним делать мученика из Навального.