В Минюсте Германии сообщили, что Навальный не согласился не передачу России его медицинских данных

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16 января 2021, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: DW

Алексей Навальный, фото: кадр youtube

Органы юстиции Германии ответили на запросы России по российскому гражданину Алексею Навальному. За несколько дней до возвращения в Россию из Германии Навального, Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса России.

Представитель министерства юстиции ФРГ сообщил агентству DPA в пятницу, 15 января, что Москве переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина.

По информации представителя немецкого Минюста, "пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России".

Чиновник отметил, что Германия дала ответы на все запросы российской стороны, сделанные в августе и сентябре 2020 года, в том виде, насколько это в настоящее время возможно в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи.

Российской стороне не было передано никакой медицинской информации. Как пояснил представитель Минюста ФРГ, личные данные о состоянии здоровья Навального Москве не передавались, так как он не согласился на передачу этой информации.

Алексей Навальный был доставлен в Берлин в клинику "Шарите" из больницы скорой помощи г. Омска, куда он попал с борта самолета по пути из Томска в Москву. В Германии Навального обследовали и сделали заявление об отравлении пациента.

Прокуратура Берлина допросила Навального в качестве потерпевшего, и он "обстоятельно ответил на все вопросы, заданные Генпрокуратурой РФ". В Германии убеждены, что инцидент с Навальным должен быть расследован в России.

Прокуратура Москвы предостерегла граждан о негативных последствиях участия в несогласованных акциях в аэропорту "Внуково", куда 17 января 2021 года прилетает из Германии Алексей Навальный.