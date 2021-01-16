Прокуратура Москвы предупредила граждан о последствиях участия в акциях во Внуково при встрече Навального

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16 января 2021, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прокуратура города Москвы

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Прокуратура Москвы предостерегла граждан о негативных последствиях участия в несогласованных акциях в аэропорту "Внуково", куда 17 января 2021 года прилетает из Германии Алексей Навальный.

Навальный несколько дней назад в соцсетях сообщил о возвращении в Москву. Он купил билет на рейс авиакомпании "Победа" и в ближайшее воскресенье вернется в Россию.

В столичной прокуратуре отметили, что в социальных сетях появилась информация с призывом к участию 17 января в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. В надзорном ведомстве подчеркнули, что "указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано".

15 января в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати гражданам, призывающим к участию в акции по поводу возвращения Навального, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова разъяснила, что, "как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность".

Аэропорт Внуково отказал журналистам в возможности видеосъемки прилета Навального.

УФСИН России по г. Москве объяснило, почему обязано предпринять все действия по задержанию Алексея Навального.