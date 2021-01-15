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Аргументы Недели Общество 13+

Журналистам не разрешили снимать в аэропорту Внуково возвращение Навального

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Журналистам не разрешили снимать в аэропорту Внуково возвращение Навального
аэропорт нуково, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Аэропорт Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, отказал журналистам в возможности видеосъемки этого события. Это объясняется эпидемиологическими мерами.

Приезд Навального - «массовое мероприятие», а значит, оно запрещено. Пресс-служба аэропорта уверяет, что будет сотрудничать с представителями СМИ: их сотрудники сделают видеозапись прибытия оппозиционного политика.

Алексей Навальный написал на своей странице в Instagram, что он возвращается в Россию 17 января. ФСИН: Навальный был объявлен в розыск 29 декабря, по прибытии в Москву его задержат.

НС

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