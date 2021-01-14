ФСИН: Навальный был объявлен в розыск 29 декабря, по прибытии в Москву его задержат

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14 января 2021, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФСИН

Алексей Навальный, фото: vk.com/navalny

УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Алексея Навального, который недавно в соцсети назвал 17 января датой своего возвращения в Россию на родину.

Во ФСИН раскрыли детали ситуации с осужденным Навальным. По данным управления ФСИН, А. А. Навальный, признанный виновным в совершении уголовного преступления и осужденный, находится на учёте филиалов УИИ УФСИН России по г. Москве с 3 марта 2015 года. Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 17 февраля того года ему был назначен испытательный срок на 5 лет, а решением Симоновского районного суда г. Москвы от 4 августа 2017 г. срок продлён на один год.

Осужденный был обязан являться на регистрацию в органы ФСИН регулярно до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года. Но Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока. Не являлся на регистрацию 6 раз: два раза в январе, в июле, в августе прошлого года. Осужденному выносились официальные предупреждения о возможности замены наказания на реальный срок лишения свободы.

Не являлся Навальный на регистрацию и в период с 17 августа по 29 декабря 2020 года. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа Навальный находился на лечении в клинике «Шарите».

На запросы ведомства Навальный не отвечал. 23 ноября осужденный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, в отеле и восстанавливает здоровье.

Как сообщили в управлении, факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию.

Не имея информации о фактическом месте нахождения осужденного, в отношении Навального были начаты первоначальные розыскные мероприятия. 29 декабря 2020 года осужденный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Алексея Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

Навальный купил билет на 17 января на рейс авиакомпании «Победа».

В социальных сетях рассматриваются несколько вариантов развития событий.